Почти 650 человек отравились куриным донером в Турции

648 человек отравились куриным донером в турецкой провинции Коджаэли

В турецкой провинции Коджаэли зафиксировано массовое пищевое отравление. 648 человек пострадали, употребив в пищу куриный донер, представляющий собой местный аналог шаурмы, сообщает Сноб со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Два человека из числа отравившихся были госпитализированы. Остальные 646 обратились к врачам за медицинской помощью. Значительная часть пациентов проходит лечение амбулаторно, их состояние оценивается как стабильное — здоровью ничего не угрожает.

Лабораторная экспертиза показала, что мясные ингредиенты в донере не соответствовали требованиям Турецкого пищевого кодекса в части микробиологических критериев.

Заведение общепита, находящееся на улице Ататюрка в районе Керфез, было закрыто. Двоих владельцев задержали, в отношении них возбуждено уголовное дело.