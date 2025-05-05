Почти 2,5 тыс деревьев упало в Подмосковье из-за ураганного ветра и снегопада

Сотрудники МЧС продолжают работы по устранению последствий непогоды в Подмосковье, всего упали 2478 деревьев в 19 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба областного главка МЧС РФ.

С последствиями обрушившейся на регион непогоды продолжают бороться 557 человек и 186 единиц техники. Личный состав областного МЧС пилит и убирает поваленные деревья, обеспечивает пожарную безопасность в населенных пунктах, которые остались без электричества.

Сотрудники государственного пожарного надзора осуществляют дежурство на социально-значимых объектах, находящихся без электроэнергии. Работы ведутся круглосуточно.

В Московской области идет восстановление электроэнергии в шести округах, 101 населенном пункте, где проживает свыше 800 человек.

В ночь на 2 мая на Подмосковье обрушился циклон. Из-за порывов ветра и мокрого снега было повалено много деревьев и опор линий электропередачи. Без света остались порядка 26 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся.

«Основную часть обрушившихся деревьев успешно распилили и увезли. Ситуация улучшается с каждым часом. Все сотрудники работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить свет и тепло в домах жителей», — отметил губернатор.