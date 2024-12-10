Почти 20 пострадавших: школьники массово упали в обморок на линейке в Петербурге

Четверо школьников упали в обморок и около 15 пострадали на линейке в Петербурге

В одной из школ Санкт-Петербурга почти два десятка детей пострадали на школьной линейке. Четверо ребят упали в обморок, еще около 15 учеников обратились за помощью врачей, сообщает «Mash на Мойке» .

Происшествие случилось в школе Приморского района. В обморок упали подростки в возрасте 11-14 лет. По некоторым данным, состояние ребят резко ухудшилось из-за того, что они могли надышаться парами хлорки.

Предположительно, пострадавшие учились в кадетских классах. Все они пожаловались на одни и те же симптомы: тошноту, слабость и головокружение. У некоторых школьников начались панические атаки.

Ребята жаловались на запах хлорки в зале, где велась линейка. Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.

Роспотребнадзор уже посетил указанную школ и взял пробы воздуха в холлах. Их изучат на фенол, хлорид водорода, аммиак и другие вредные вещества. По предварительной информации, допустимые показатели не превышены.

Ход проверки поставлен на контроль в петербургской прокуратуре.