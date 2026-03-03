Победительнице конкурсов красоты изуродовали лицо после концерта «Тату» в Казани

Победительницу конкурсов красоты избили и порезали ей лицо после концерта группы «Тату» в клубе пятизвездочной гостиницы в Казани в Республике Татарстан. Об этом сообщает Mash .

Надежда из Кирова с приятельницей специально прибыли в Казань на выступление «Тату» и заселились в пятизвездочном отеле, где проходил концерт. Затем отправились танцевать в клуб при гостинице.

После этого одна из посетительниц хотела украсть у нее смартфон. Надежда попробовала задержать женщину и вызвать охрану. Но девушка ударила ее стаканом по лицу.

Стекло разбилось, осколки порезали кожу лица до кости. Швы накладывали примерно полтора часа.

Состояние девушки стабильное. Однако восстановление займет много времени. При этом лицо останется изуродованным.

Надежда занимается косметологией, участвует в конкурсах красоты. В 2025 году выиграла в городском дефиле.

На опубликованной записи рядом с местом конфликта на полу видны лужи крови. У Надежды есть порез шириной несколько сантиметров над левой щекой.

