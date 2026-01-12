По темной дороге с волками: как школьник в Карелии добирается на учебу

В Карелии школьник добирается на учебу по темной дороге с волками

Жители деревни Виданы в Карелии видят волков, которые гуляют по улице Зеленой, где ежедневно вынужден ходить в школу местный мальчик. Путь до школы очень длинный, но чиновники не могут решить проблему с подвозом ребенка, сообщает «Губернiя Daily» .

«Еще в середине ноября прокуратура направила главам администраций Пряжинского района и Чалнинского сельского поселения требование решить вопрос с подвозом до точки сбора детей на маршруте школьного автобуса ученика Чалнинской СОШ», — сказала депутат заксобрания Карелии Эмилия Слабунова.

Она подчеркнула, что мальчик вынужден ходить по 2,5 км по темной и безлюдной дороге до места сбора учеников.

Чиновники предложили родителям школьника самостоятельно найти человека, который будет подвозить ребенка. Администрация обещала заключить с водителем договор. Родители его нашли, но дальше ситуация не продвинулась.

Депутат пояснила, что снова у администрации начались разговоры об отсутствии утвержденного школьного маршрута. Также там заявили, что нет возможности заключить договор с физлицом.

В конце декабря Слабунова попросила местную прокуратуру принять безотлагательные меры в защиту жизни и здоровья школьника. Ответа все еще нет, а учеба в этом году уже началась.

Ранее карельские чиновники говорили, что автобусу опасно ездить по темной, узкой и разбитой дороге, поэтому школьник будет самостоятельно ходить по ней в одиночестве.

