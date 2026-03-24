«Плыви, а то застрелим»: в Тюмени нашли тело похищенного и убитого парня

22 марта в Тюмени было найдено тело 25-летнего Данила Д., который пропал полгода назад. Его похитили и заставили плыть до изнеможения после обвинений в домогательствах к 15-летней девочке, сообщает 72.RU .

Данил пропал 20 октября 2025 года. Он сел в Hyundai Solaris, после чего машина уехала в неизвестном направлении. Его мать и друзья сразу заявили, что парня могли похитить и убить.

Женщина рассказала, что незадолго до пропажи сын отдыхал в коттедже с компанией. В ходе вечеринки 15-летняя девочка обвинила его в домогательствах, а ее подруги распылили перцовый баллончик в лицо Данилу. Сам парень отрицал обвинения.

Девочка рассказала о домогательства своему отчиму. По словам матери Данила, мужчина якобы начал вымогать деньги, но парень отказывался отдавать их. После этого отчима девочки видели на работе у Данила, а на самом парне замечали синяки.

Затем выяснилось, что 20 октября парень сел именно в машину отчима девочки. По словам очевидцев, в салоне также сидели еще двое — мужчина и женщина. Данила избили и грозились утопить, но злоумышленников задержали не сразу.

После пропажи Данила искали вдоль берега Туры, где видели Hyundai Solaris. Правоохранители также нашли свидетеля происшествия. Он видел два силуэта и человека в воде. Мужчины гоняли третьего от одного берега к другому и кричали: «Плыви, а то застрелим». После этого задержали отчима девочки.

В пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области считают, что мужчина заставлял плыть Данила до тех пор, пока у парня не закончились силы. При этом на улице была минусовая температура, шансов выжить у него не было. 22 марта на берегу Туры нашли мертвого человека, по описанию похожего на Данила. Назначена экспертиза.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.