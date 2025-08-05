Плюнула и ударила в спину: женщина набросилась на мальчика-скейтера в Балашихе

Женщина ударила мальчика на скейтборде ногой в спину в подмосковной Балашихе

Уголовное дело возбуждено в отношении женщины, которая ударила 11-летнего мальчика в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

2 августа на пешеходном мосту на Заречной улице агрессивная женщина плюнула в 11-летнего мальчика и ударила его ногой в спину. Ребенок в сопровождении мамы катался на скейтборде и притормозил около женщины, чтобы ее не задеть.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура держит на контроле установление обстоятельств нанесения телесных повреждений 11-летнему мальчику.