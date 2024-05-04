Пленный боец: медкомиссия на Украине носит формальный характер
Пленный боец 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерий Жадан отметил, что медкомиссия, которую проходят потенциальные военные украинской армии, является формальностью. Избежать мобилизации могут только тяжелобольные мужчины, сообщает ТАСС.
По словам пленного, сейчас в ВСУ берут всех.
«Годен ты или нет, даже если есть заболевания, медкомиссия все равно пишет, что ты пригоден. Только если какие-то тяжелые заболевания и человек может это доказать оперативно, тогда могут не взять (на службу — ред.)».
Валерий Жадан
Пленный боец 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ
Жадан добавил, что он не пригоден к военной службе по состоянию здоровья, но этого оказалось недостаточно.