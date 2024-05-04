Пленный боец: медкомиссия на Украине носит формальный характер

«Годен ты или нет, даже если есть заболевания, медкомиссия все равно пишет, что ты пригоден. Только если какие-то тяжелые заболевания и человек может это доказать оперативно, тогда могут не взять (на службу — ред.)».

Валерий Жадан Пленный боец 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ