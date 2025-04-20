Плавучая баня загорелась в премиальном яхт-клубе столицы

В Москве на берегу загорелась парилка в премиальном яхт-клубе Royal Yach Club, сообщает SHOT .

Огонь охватил площадь порядка 40 кв. м, то есть все здание полностью.

Люди успели вовремя эвакуироваться из плавучей бани. Пострадавших в инциденте нет. На место ЧП оперативно прибыли пожарные.

Обстоятельства возникновения возгорания уточняются. Подобная баня стоит около 14,5 млн рублей.

Ранее четверо детей участника СВО погибли в пожаре в частном доме в населенном пункте Василовка Челябинской области. В момент трагедии жена бойца не была дома, так как уехала к раненному мужу в московский госпиталь. Дети остались под присмотром родных.