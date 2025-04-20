Четверо детей участника СВО погибли при пожаре в частном доме под Челябинском

Четверо детей участника специальной военной операции погибли в результате пожара в частном доме в населенном Пункте Василовка Катав-Ивановского района, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Трагедия в поселке Василовка Катав-Ивановского района. В пожаре в частном доме погибли четыре ребенка. Семью не бросим, поможем всемерно», — написал Текслер в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в момент ЧП жена военнослужащего отсутствовала дома, так как уехала к раненному мужу в московский госпиталь. Дети остались под присмотром родных.

Глава региона добавил, что на месте происшествия работают министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева, представители регионального отделения фонда «Защитники Отечества», а также бригада психологической помощи из центра «Семья».

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, возгорание в частном доме площадью 160 кв. м произошло прошедшей ночью. При ликвидации пожара были обнаружены тела девочки 12 лет и 3 мальчиков в возрасте 7 и 5 лет (близнецы). Дети находились дома без родителей.

Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде дома. К ликвидации возгорания были привлечены 23 сотрудника МЧС и 6 единиц спецтехники.