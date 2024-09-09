Пластмассовая горка с двумя детьми упала на голову мальчика в Москве

Ребенок играл в бассейне с шариками. Над ним располагался лабиринт и небольшая горка. В какой-то момент в игровой зоне появились еще два ребенка, одному из которых было три года, а второму — шесть лет.

Дети залезли на горку, но она обрушилась вместе с ними прямо на голову мальчику, который играл в бассейне. Конструкция оказалась настолько тяжелой, что мать малыша не смогла самостоятельно поднять ее.

Ребенка госпитализировали больницу, в отделении нейрохирургии. Ему диагностировали сотрясение мозга.

По словам матери пострадавшего, на горке не было безопасных креплений. Кроме того, конструкция не должна была находиться в зоне, где играют дети.