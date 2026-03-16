Планировавший аварийную посадку самолет успешно сел в Петербурге

сегодня в 10:46

Самолет с 88 пассажирами, который планировал совершить аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково, успешно сел. Борт должен был лететь в Мурманск, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за технических причин. Они не разглашаются.

Транспортная прокуратура инициировала проверку.

Утром сообщалось, что самолет экстренно собирается сесть в аэропорту Пулково. По предварительной информации, у Superjet не выпустилась стойка шасси.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.