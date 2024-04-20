План «Ковер» ввели в международном аэропорту «Калуга»

План «Ковер» введен в субботу вечером в международном аэропорту «Калуга» в связи с появлением беспилотников в небе над Калужской областью, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Ранее губернатор региона Владислав Шапша заявил, что силами ПВО были сбиты несколько дронов в Жуковском районе Калужской области. Обломки БПЛА упали в стороне от населенных пунктов.

План «Ковер» вводится в случае вторжения в воздушное пространство постороннего летающего объекта. Он означает требование немедленной посадки или вывода из района всех находящихся в воздухе самолетов, за исключением военных и спасательных.