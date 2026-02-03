сегодня в 10:59

Один человек погиб при пожаре в частном доме в Звенигороде

Во вторник утром в Звенигороде на улице Калинина вспыхнул частный двухэтажный дом с пристройкой, сообщается в Telegram-канале «Звенигород» .

В Сети появилось видео мощного пожара, охватившего всю постройку. На кадрах показано, как языки пламени поднимаются высоко в небо. Яркое зарево видно с автомобильной дороги. На месте работают пожарные расчеты.

Как рассказали свидетели, запах гари разнесся по всему городу.

По данным «МК: срочные новости», огонь унес жизнь одного человека.

