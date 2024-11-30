Пятилетний мальчик попал в больницу, защищая мать от пьяного отца

В городе Унеча Брянской области пятилетний мальчик был госпитализирован после того, как пытался защитить маму от пьяного отца, сообщает Baza .

Инцидент случился вечером 26 ноября. 27-летний мужчина пришел домой, выпил и разозлился на сына, так как малыш бегал по квартире и не хотел ложиться спать. Он завел ребенка в комнату и начал кричать на него, на защиту пришла мама.

Тогда глава семейства переключился на жену. Позже женщина рассказала в полиции, что муж дал ей пощечину, а потом повалил на пол и начал душить. Этого не выдержал ребенок, он бросился на отца, которые стал бить малыша по спине, попе и лицу.

Когда отец прекратил избиение, женщина выгнала его из дома. А потом поехала в больницу с сыном.

Медики диагностировали у ребенка ушибы челюсти и кровоподтеки по всему телу. С зафиксированными травмами женщина пошла в полицию, силовики организовали проверку. Несмотря на неадекватное поведение мужчины, мальчик говорит, что скучает по отцу.