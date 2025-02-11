Пятилетнего мальчика искали всем Сергиевым Посадом

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В подмосковном Сергиевом Посаде вечером развернулась операция по поиску пятилетнего ребенка. В ней приняли участие около 500 человек, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Сначала в городе в районе 18 часов 10 февраля появилась информация, что мальчик ушел в неизвестном направлении.

В 20 часов горожане и волонтеры собрались в штабе поискового отряда «Лиза Алерт». Затем приступили к поискам пропавшего.

Мальчика удалось найти поздним вечером на очистных сооружениях. Ему потребовалась помощь медиков, ребенка доставили в больницу.