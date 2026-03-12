сегодня в 10:15

Пятиклассник выстрелил сверстнику в лоб из пневматического оружия

Пятиклассник выстрелил сверстнику в лоб из пневматического оружия в одной из школ Свердловской области. Об этом сообщает Ural Mash .

Подросток смог пройти в школу с оружием.

Правоохранители считают, что в этом виноваты охранники и учителя. Они проявили невнимательность. Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее подросток зашел в школу в Ханты-Мансийском автономном округе с топором в рюкзаке. Учитель увидела опасный предмет и забрала его. На место вызвали полицию.

