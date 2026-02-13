Подросток заявился в школу в ХМАО с топором в рюкзаке

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) подросток пришел в школу с опасным предметом. Из-за этого начата проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в поселке Пойковский в Нефтеюганском районе. 12 февраля ученик принес в школу топор. Он лежал у него в рюкзаке.

Учитель заметила опасный предмет и забрала его у подростка. На место были вызваны правоохранители.

В связи с произошедшим Нефтеюганская межрайонная прокуратура начала проверку. Ведомство оценит действия должностных лиц школы по охране жизни и здоровья детей, а также эффективность работы уполномоченных органов в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее еще один подросток пришел в школу в городе Советский в ХМАО с топором, ножом и пневматом. Возбуждены два уголовных дела.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.