Подросток пришел в школу в ХМАО с топором и пневматом и стал фигурантом дела

В ХМАО завели дела из-за школьника, пришедшего на уроки с оружием

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре возбуждены еще два уголовных дела из-за ученика, который пришел в школу с оружием. Расследуются факт халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СК РФ .

Инцидент произошел в городе Советском 9 февраля. Подросток пришел на уроки с пневматическим пистолетом, ножом и топором. Один из преподавателей вовремя это заметил и забрал у школьника рюкзак с оружием, а затем вызвал правоохранителей. Ученика задержали.

Ранее парень высказывал намерения напасть на сверстников. Было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Правоохранители продолжают расследование обстоятельств происшествия. Они выясняют мотивы ученика. Самому ему предъявлено обвинение. Подростка отправили под домашний арест.

Также возбуждены уголовные дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности. Будет проверена деятельность охранной организации на предмет соответствия требованиям безопасности и дана правая оценка действиям ее сотрудников.

Еще правовую оценку дадут действиям (бездействию) лиц образовательного учреждения в части организации работы по обеспечению безопасности обучающихся.

