Пятеро человек пострадали после ДТП с 10 авто на трассе в Иркутской области
В 13:10 по местному времени на 1 770 километре трассы «Сибирь» в Иркутской области случилось ДТП с участием 10 автомобилей. Травмы получили пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Движение транспорта на месте аварии затруднено. Сотрудники ГАИ организовали реверсивное движение.
Судя по фото, одна легковая машина столкнулась с грузовой. У первой поврежден капот.
Еще два автомобиля улетели в кювет. У одной повреждена передняя часть, а у второй задняя.
