Пятеро человек пострадали после ДТП с 10 авто на трассе в Иркутской области Происшествия сегодня в 19:39

В 13:10 по местному времени на 1 770 километре трассы «Сибирь» в Иркутской области случилось ДТП с участием 10 автомобилей. Травмы получили пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.