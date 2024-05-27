Пять нижегородцев погибли в автокатастрофах за неделю

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УГИБДД: в Нижегородской области пять человек погибли в ДТП за неделю

В Нижегородской области с 20 по 26 мая случилось 72 автоаварии. В результате ДТП погибли пять человек, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

За минувшую неделю в авариях пострадали 85 нижегородцев. Среди всех пострадавших 20 человек — несовершеннолетние, доложили в дорожной полиции.

Правоохранители добавили, что чаще всего автоаварии происходили из-за выезда автомобилистов «на встречку» и нарушения дистанции.

Также среди наиболее распространенных причин ДТП — превышение водителями допустимой скорости движения и нарушение правил пешеходного перехода.