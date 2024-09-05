Пять лесных пожаров произошло в Луховицах с начала года

В этом году с начала пожароопасного сезона на территории Луховицкого лесничества произошли 5 пожаров. Их общая площадь составила почти 4 гектара. Один из пожаров был торфяным, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Пожары были своевременно обнаружены и потушены работниками местного филиала учреждения „Центрлесхоз“. По каждому случаю составлены акты. Пожары ликвидированы в день обнаружения. Виновники — местные жители», — сказал заместитель директора Луховицкого филиала учреждения «Мособллес» Алексей Калинин.

Также он сообщил, что в округе в связи с жаркой погодой и отсутствием дождей действуют ограничения на посещение лесов. Эти меры ввел Комитет лесного хозяйства Московской области, чтобы не допустить ухудшения пожарной обстановки. Жителям и гостям округа до 9 сентября запрещено заезжать в леса на транспорте и разводить там открытый огонь.

«Должностными лицами лесничества в период действия ограничений проводится ежедневное патрулирование лесов. При выявлении нарушений, фактов въезда в них транспортных средств к виновным лицам применяются меры в соответствии с частью 3 статьи 8.32 Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность в виде штрафа в размере от 40 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Хотелось бы обратиться к жителям и гостям городского округа на этот период отказаться от посещения лесов», — отметил Калинин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.