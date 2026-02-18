Пять колец на 18,5 млн рублей: во Внукове обнаружили контрабандную ювелирку

Во Внукове у пассажирки из Дубая изъяли ювелирку без декларации на 18,5 млн руб

В московском аэропорту Внуково у женщины обнаружили украшения на многомиллионную сумму, сообщает Федеральная таможенная служба России.

33-летняя гражданка Азербайджана, прибывшая из Дубая, следовала через «зеленый» коридор, но была остановлена для выборочного контроля таможенниками. В ее багаже обнаружили 5 колец из белого металла с камнями.

Экспертиза показала, что изделия выполнены из сплавов золота и платины 750-й и 950-й проб, а вставки оказались бриллиантами. Общая стоимость украшений составляет 18,5 млн рублей.

По итогу украшения изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Теперь женщине грозит до 5 лет лишения свободы, либо штраф до 1 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.