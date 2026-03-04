Пять детей забрали в приют после жалобы врача в Тыве, но после вернули домой

В Кызыле в отношении родителей пяти детей возбудили уголовные дела за невыполнение обязанностей по отношению к несовершеннолетним. В настоящее время все дети помещены в социальное учреждение, об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Тыва .

В правоохранительные органы Кызыла поступила информация о том, что 44-летняя местная жительница должным образом не заботится о своих детях. Поводом послужило уведомление от врача-педиатра о том, что родители систематически не являются с ребенком на обязательную вакцинацию.

Сотрудники полиции вместе с инспектором по делам несовершеннолетних незамедлительно прибыли по указанному адресу. В жилище инспектор ПДН увидела пятерых детей в возрасте 16, 15, 13, 12 и 9 лет, проживающих в условиях полной антисанитарии: комнаты были завалены хламом, повсюду наблюдалась сильная загрязненность, а также отсутствовала раковина для умывания. Проверка холодильника и кухонных шкафов показала, что запасов еды в доме нет. Также было установлено, что у детей нет кроватей и они спят прямо на полу, не имея постельного белья.

Данная семья уже ранее находилась в поле зрения инспекции ПДН и других профилактических служб города. 44-летняя мать не трудоустроена, а отец злоупотребляет алкоголем. В ходе проверки выяснилось, что самый младший ребенок никогда не ходил в образовательное учреждение.

На основании собранных материалов в отношении обоих родителей возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Несовершеннолетние были временно размещены в специализированном учреждении. Однако позже Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Кызыла приняла решение вернуть детей в семью.

В настоящее время младший ребенок оформлен в первый класс одной из школ города. Семья вновь взята на контроль подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Кызылу.

