Пять детей пострадали в жуткой аварии на трассе Р-21 «Кола» в Карелии

На трассе Р-21 «Кола» в Карелии произошло ДТП с девятью пострадавшими

В субботу, 10 декабря, на 261-м километре трассы Р-21 «Кола» произошла авария, в которой пострадали девять человек, в том числе пятеро детей. На место ДТП выехали в том числе спасатели и бригады скорой помощи, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности .

Предварительно известно, что авария случилась в 22:26. На место происшествия выехало отделение ПЧ-35 по охране города Олонец. На опубликованных кадрах видно, что от передней части одной из машин, попавших в аварию, ничего не осталось.

На месте аварии сотрудники пожарной службы выполнили комплекс мер, направленных на оказание помощи. Они провели обследование территории, обесточили аккумуляторные батареи поврежденных машин, установили ограждение вокруг места ДТП, организовали перевозку получивших травмы в машины скорой помощи и обеспечили свободный проезд для остального транспорта.

Все автомобили, попавшие в ДТП, получили механические повреждения. Также было организовано реверсивное движение на участке трассы.

Травмированные пассажиры транспортных средств были направлены для оказания медицинской помощи в Олонецкую центральную районную больницу и центральную районную больницу города Лодейное Поле. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

