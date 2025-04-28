Пять человек спасли сотрудники МЧС при пожаре в Москве Происшествия сегодня в 18:43 Фото - © МЧС Москвы

Пятерых людей спасли сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций России во время пожара на улице Мусы Джалия в Москве. Загорелись личные вещи на балконе 14 этажа многоэтажки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций использовали специальные устройства. С помощью них удалось спасти пятерых человек. Один из них — ребенок. Пожар удалось ликвидировать на площади 40 квадратных метров. На юго-западе Москвы на Азовской улице произошел пожар. Загорелась крыша трехэтажного здания.