Пять человек пострадали в перевернувшейся машине в Чехове

Следователь в Чехове возбудил уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим машиной, находящимся в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Как уточнила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по области Татьяна Петрова, в данном ДТП пострадали водитель и четверо детей (от 6 до 12 лет).

Авария произошла в 16:17 28 августа в деревне Змеевка. Предварительно, водитель 1987 года рождения за рулем Peugeot не справился с управлением и съехал в кювет. Затем авто опрокинулось.

