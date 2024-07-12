Пять человек пострадали в ДТП с 11 машинами в Нижнем Новгороде

МВД: в массовом ДТП в Нижнем Новгороде пострадали пять человек

Массовая автоавария произошла 12 июля в окрестностях поселка Строителей в Нижнем Новгороде. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный главк МВД.

Авария случилась в районе 06:00 пятницы. На перекрестке Московского шоссе столкнулись восемь автомобилей, заявили правоохранители. Между тем в ГУ МЧС по Нижегородской области докладывали, что на Московском шоссе столкнулись не восемь, а 11 машин. Все они, по данным чрезвычайного ведомства, следовали в попутном направлении по курсу Нижнего Новгорода.

На месте происшествия работали экстренные службы и дорожная полиция. После аварии пришлось перекрыть одну полосу дороги, было организовано реверсивное движение.

Прочие детали и причины крупного ДТП выясняются.