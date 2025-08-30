Пять человек пострадали: Pajero въехал в маршрутку в Чувашии

На Марпосадском шоссе в Чувашии Mitsubishi Pajero столкнулся с автобусом маршрута № 331 «Чебоксары — Новочебоксарск», пострадали люди в машине и маршрутке, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

ДТП произошло в районе 13 часов в субботу.

Предварительно, 52-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу. Во время столкновения в автобусе находилось примерно 12 человек. Оба водителя трезвы.

В аварии пострадали водитель иномарки и его пассажирка, а еще трое пассажиров маршрутки. Все они для осмотра и оказания медпомощи отправлены в больницу.

