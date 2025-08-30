Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Каширском шоссе в Москве

Четыре человека пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, в субботу днем на пересечении Каширского шоссе и Орехового бульвара водитель автомобиля Subaru потерял управление и столкнулся с попутно следовавшими машинами «ТагАЗ» и CHERY, после чего совершил лобовое столкновение с автомобилем Niva Travel на встречной полосе.

В ДТП получили травмы два пассажира автомобиля «Нива», среди которых есть несовершеннолетний, а также водители «Нивы» и «Субару».

На месте аварии продолжают работать городские экстренные службы.