сегодня в 18:15

Пять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Омской области

Пять человек погибли в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Омской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Согласно версии следствия, в субботу около 12:00 на 551-м км трассы Тюмень-Омск большегруз марки Volvo столкнулся с рейсовым автобусом марки ПАЗ, который следовал по маршруту Омск — р. п.Крутинка.

В результате аварии погибли 5 человек, еще 6 пассажиров автобуса с различными травмами были госпитализированы. Среди пострадавших двое несовершеннолетних.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее следователи устанавливают все обстоятельства аварии с погибшими и пострадавшими пассажирами автобуса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.