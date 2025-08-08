Пять автомобилей столкнулись на 49-м км внешней стороны МКАД

сегодня в 17:25

Массовое ДТП с участием 5 автомобилей произошло на 49-м км МКАД в Москве

Пять автомобилей столкнулись на западе Москвы. В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Массовое ДТП произошло в пятницу на 49-м км внешней стороны МКАД. Информация о погибших и пострадавших в результате происшествия устанавливается.

На месте аварии работают городские оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В результате аварии образовалась пробка на 3 км. В настоящее время автомобильное движение по внешней стороне МКАД восстановлено.