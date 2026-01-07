Пять автомобилей разом утонули в Приморском крае

На территории Приморского края любители зимней рыбалки на пяти автомобилях провалились под лед, об этом сообщает региональное отделение МЧС РФ.

Предварительно установлено, что несколько человек решили отправиться на рыбалку, несмотря на официальные предупреждения, что делать это нельзя. В регионе в данный момент действуют ограничения на выезд транспорта на ледовую поверхность.

В итоге все пять машин затонули в водах залива. Все транспортные средства принадлежали рыболовам, проигнорировавшим запрет властей.

К счастью, обошлось без жертв и травм. Владельцы автомобилей успели вовремя выбраться наружу и остались живы. Теперь в обстоятельствах произошедшего разбираются компетентные органы.

