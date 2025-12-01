Пьяный зумер проехал целый перегон на крыше поезда в метро Москвы

сегодня в 13:07

Полиция задержала парня, проехавшего на крыже поезда в метро Москвы

Полицейские задержали зацепера в московском метро. Им оказался 20-летний парень, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Молодой человек залез на крышу поезда на станции «Пушкинская». Затем доехал там до «Кузнецкого моста».

Полицейские провели задержание зацепера на станции «Китай-город». Выяснилось, что он был пьян.

На парня составили протоколы об административных правонарушениях по статьям 11.17 и 20.21 КоАП России. Его оштрафуют.

На опубликованной записи видно, как молодой человек едет на крыше поезда. На следующем кадре показано, как его задерживают полицейские.

