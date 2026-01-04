Пьяный житель Башкирии засунул два мандарина в анус и поплатился

Пьяный житель Башкортостана во время празднования Нового года засунул два мандарина в свой задний проход. Прибывшие на вызов врачи оказали помощь мужчине в домашних условиях, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел в Мелеузе. Во время новогоднего застолья сильно выпивший 32-летний Азат К. решил засунуть два мандарина в собственный задний проход. Однако достать из ануса он смог лишь один из фруктов.

Спустя некоторое время Азата начали мучить боли, ему пришлось вызвать скорую помощь. Мужчина не смог внятно объяснить медикам свой поступок. Прибывшие на вызов врачи провели процедуру извлечения мандарина из заднего прохода пациента на дому. Госпитализация не потребовалась.

Врачи посоветовали Азату отдохнуть и обратиться к специалистам, если возникнет кровотечение.

Ранее столичный менеджер попал в больницу с инородным телом в прямой кишке. Выяснилось, что мужчина засунул в анус шарик для настольного тенниса.

