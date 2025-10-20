Мелочь, а приятно: московский менеджер засунул в анус шарик для пинг-понга
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Столичный менеджер попал в больницу с инородным телом в прямой кишке. Выяснилось, что он засунул в анус шарик для настольного тенниса, сообщает «МК: срочные новости».
Началось все в квартире около станции метро «Проспект Мира», где находился 38-летний мужчина. По неизвестной причине он решил засунуть в анус шарик для пинг-понга.
Когда что-то пошло не так и появилась сильная боль, мужчине пришлось обратиться к медикам за помощью. Мотивы поступка пострадавшего до сих пор неизвестны.
Ранее в Москве врачи спасли 48-летнего мужчину с луковицей в прямой кишке. Мужчина вызвал скорую помощь домой из-за спазмов и сильных болей в анальном отверстии, но так и не объяснил, как овощ оказался там.
