В школах и колледжах Подмосковья прошли уроки о космосе

Занятия проекта «Разговоры о важном», посвященные теме космоса, состоялись 13 апреля в школах и колледжах Московской области. Школьники и студенты обсудили достижения и перспективы российской космической отрасли и работу ученых и космонавтов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Для студентов занятие стало продолжением изучения космической тематики, а для школьников, вернувшихся с весенних каникул, — возможностью глубже познакомиться с современными космическими технологиями. Учащиеся закрепили знания о космосе и узнали о текущих достижениях и перспективах развития отрасли в России.

Во время уроков ребята познакомились с деятельностью ученых, академиков, космонавтов и специалистов, которые разрабатывают новые технологии. Отдельное внимание уделили вкладу отечественной науки в освоение космического пространства.

Интерактивная часть занятий включала обсуждение актуальных вопросов и интересных фактов о космосе. Учащиеся делились мнениями о будущем исследований и возможностях применения космических технологий.

В ведомстве добавили, что в следующий понедельник занятия проекта «Разговоры о важном» посвятят Дню труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.