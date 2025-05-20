Пьяный водитель вылетел на встречку: Милана Хаметова попала в аварию

Блогер, певица и актриса Милана Хаметова попала в аварию на трассе из Красноярска в Кемерово. Пьяный водитель вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль артистки, сообщает Mash .

По словам Хаметовой, основной удар пришелся на машину, в которой ехал ее коллектив, — танцоры и звукорежиссер. Автомобиль, в котором ехала певица, не пострадал благодаря профессионализму и быстрой реакции водителя. Он сумел увернуться.

Также она подчеркнула, что помогли ремни безопасности. В аварии никто серьезно не пострадал.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что ДТП произошло в вечернее время. На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе врачи. По дороге разбросаны части автомобилей.