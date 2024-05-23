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Пьяный водитель врезался в ворота российского посольства в Германии

Немецкие власти расследуют наезд нетрезвого водителя на российское посольство
Происшествия

Немецкие власти расследуют действия нетрезвого водителя, который врезался в ворота российского посольства в Бонне, пишет «Известия».

Вечером 22 мая ворота генерального консульства были повреждены легковым автомобилем, сказано в сообщении Telegram-канала дипмисии.

Полицейские задержали водителя, он был в нетрезвом виде.

Ггенконсульство подало заявления о правонарушении.