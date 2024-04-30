Пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП в Зеленограде

Мужчина за рулем иномарки спровоцировал смертельное ДТП на пересечении улиц Логвиненко и Андреевка в Зеленограде, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

38-летний водитель на Omoda выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП 26-летний водитель Volkswagen погиб на месте.

Предварительно, виновник дорожной аварии сел за руль иномарки в состоянии алкогольного опьянения. Также мужчина является фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

Прокуратура Зеленоградского округа Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств данной аварии и принятие процессуальных решений по факту смертельного ДТП, в том числе и о возбуждении уголовного дела.