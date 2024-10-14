Пьяный водитель повредил два автомобиля в Видном

На улице Тинькова в Видном произошла дорожная авария. Предварительно, пьяный водитель на Skoda выехал на дорогу с односторонним движением во встречном направлении, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Там он столкнулся с машиной марки Volkswagen, которая от удара врезалась в Hyundai. Пострадавших в аварии нет. В ДТП автомобили получили механические повреждения.

Полицейские выяснили, что водителем за рублем Skoda был сотрудник одного из подразделений УМВД России по Ленинскому округу. Он находился в автомобиле в свободное от службы время.

По факту ДТП начата проверка. По результатам полицейского привлекут к ответственности в установленном законом РФ порядке, вплоть до увольнения.