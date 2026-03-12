Пьяный угонщик из Ставрополья уснул у костра после ДТП в Краснодарском крае

В Новоалександровске Ставропольского края девушка оставила иномарку с ключами в замке зажигания. Спустя несколько часов транспортное средство угнали, а затем оно попало в ДТП. Злоумышленник после аварии уснул у костра, сообщает «Блокнот Ставрополь» .

Угон совершил 24-летний ранее осужденный житель Темижбека. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения, он взял чужую машину для поездки в Сочи.

На территории Краснодарского края в городе Кропоткине злоумышленник не справился с управлением и допустил дорожно-транспортное происшествие. После аварии он бросил поврежденный автомобиль и скрылся в лесополосе.

Чтобы согреться, мужчина развел костер, возле которого заснул. Сотрудники правоохранительных органов, заметив пламя, обнаружили спящего подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело, а также составлен ряд административных протоколов.

