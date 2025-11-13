Пьяный собачник натравил питбультерьера на семейную пару

Пьяный мужчина с питбультерьером напал на семейную пару в Петербурге

Пьяный собачник напал на семейную пару и натравил питбультерьера на женщину в Петербурге. У пострадавшей диагностировали рассечение затылка, ушибы головы и укусы на ногах, сообщает «Mash на Мойке» .

Инцидент произошел в ЖК «Шуваловский» на улице Лидии Зверевой. По словам семейной пары, сначала пьяный мужчина начал словесно провоцировать их, делая акцент на национальности, допытывая имена и фамилии. Затем неадекват ударил мужчину по лицу и отдал собаке команду атаковать.

Семья попыталась укрыться в ближайшем магазине и вызвали полицию, но после выхода на улицу снова подверглись нападению.

Местные жители утверждают, что хозяин регулярно выгуливает своего питомца в нетрезвом состоянии и агрессивно себя ведет. Пострадавшая зафиксировала травмы и планирует обратиться в правоохранительные органы. Полицейские приезжали в нападавшему, но мужчина не открыл правоохранителям дверь.

