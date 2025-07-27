Пьяный сантехник устроил дебош в столичной студии косметологии из-за жалобы
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Сантехник вечером 26 июля посетил студию косметологии на Новочеремушкинской улице в Москве и устроил там дебош. Это произошло из-за жалобы сотрудницы на некомпетентность мужчины, сообщает «Осторожно, Москва».
Сантехник закурил сигарету прямо в помещении клиники. Затем он расхаживал по комнатам и угрожал девушкам, оскорблял их.
Свидетели отмечают, что мужчина, предположительно, был нетрезв.
«Он искал сотрудницу клиники, которая пожаловалась по месту его работы на его некомпетентность. Накануне в клинике произошел залив в одном из кабинетов от соседей сверху, а этот человек не смог перекрыть стояки», — рассказали очевидцы.
На мужчину написали заявление в полицию. Организована проверка. Сантехника могут наказать за хулиганство.