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Пьяный польский военный открыл стрельбу у границы с Белоруссией

Пьяный польский военнослужащий начал стрельбу у границы с Белоруссией, сообщает РЕН ТВ .

По данным издания Polsat, мужчину оперативно задержали жандармы в деревне Мельник.

Отмечается, что военный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.

Ранее СМИ сообщали, что Польша возглавила Совет ЕС после Венгрии. Страна начинает полугодичное главенство с 1 января 2025 года и приоритетными вопросами станут вопросы безопасности.