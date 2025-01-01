Пьяный польский военный открыл стрельбу у границы с Белоруссией
Пьяный польский военнослужащий начал стрельбу у границы с Белоруссией, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания Polsat, мужчину оперативно задержали жандармы в деревне Мельник.
Отмечается, что военный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.
Ранее СМИ сообщали, что Польша возглавила Совет ЕС после Венгрии. Страна начинает полугодичное главенство с 1 января 2025 года и приоритетными вопросами станут вопросы безопасности.