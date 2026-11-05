Пьяный подросток без прав врезался в жилой дом в Беларуси

17-летний житель Узды на отцовском Opel Astra врезался в опору линии электропередачи, забор и дом. Он был пьян и не имел водительских прав. В аварии пострадали водитель и 16-летний пассажир, сообщает «Царьград» .

ДТП произошло ночью 25 октября на 39-м километре автодороги Копыль — Бобовня — Логовище. По данным Следственного комитета, подросток не справился с управлением, и машина съехала на правую обочину.

16-летний пассажир, житель агрогородка Семеновичи, получил тяжкие телесные повреждения. Медики госпитализировали его. Водитель также получил травмы.

Следователь со специалистами и сотрудниками Госавтоинспекции осмотрел место аварии и зафиксировал дорожную обстановку. Для экспертиз следствие изъяло автомобиль, следы и предметы, имеющие значение для расследования. Машину поместили на охраняемую стоянку.

Водителя задержали. Следователи возбудили дело по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь — о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности тяжкое телесное повреждение. Расследование продолжается.

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