В Кирове пьяный пассажир лифта хотел избавиться от майки и случайно поджег себя

В Кирове пьяный мужчина, будучи в лифте, попытался разорвать на себе майку, но не смог, после чего решил ее сжечь. В итоге он едва не поджег себя, сообщает Baza .

Инцидент произошел 12 сентября вечером. Происходящее было зафиксировано камерой лифта, куда мужчина зашел вместе с двумя знакомыми. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.

На мужчине была почти порванная майка. Он захотел окончательно разорвать ее, но не смог сделать это руками. Тогда мужчина достал зажигалку и поджег майку.

Пьяный пассажир не заметил, как начала гореть вся его одежда. В итоге из лифта он вышел в огне.

Мужчину спас его друг. Он снял с себя верхнюю одежду и сбил пламя.