Пьяный нижегородец ограбил автомат с игрушками, чтобы раздать их прохожим

Нижегородец украл 26 мягких игрушек из автомата и раздал их прохожим

В Навашине задержали мужчину, похитившего из игрового автомата 26 мягких игрушек, которые он впоследствии раздал прохожим на улице, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

В правоохранительные органы обратился владелец игровых автоматов, заявив о краже игрушек на сумму 6,5 тыс. рублей из кран-машины, расположенной в магазине на улице Трудовой. Сотрудники полиции быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний безработный местный житель.

На допросе задержанный признался в совершении кражи, пояснив, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сломал дверцу автомата, забрал находящиеся внутри игрушки и раздал их случайным прохожим.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

