Пьяный напал с ножом на прохожих в Петербурге, возомнив себя участником «Голодных игр»

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина зарезал местного жителя и набросился на женщину. Он был уверен, что играет в «Голодные игры», поэтому ему надо убивать людей, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в ночь на субботу. 35-летний Сергей Б. вышел из дома на проспекте Ленина с ножом и вскоре набросился на 40-летнего прохожего. Он нанес незнакомцу множественные ранения в шею и руки. После этого неадекват напал на 42-летнюю женщину.

Пострадавший мужчина скончался от полученных ранений, а женщина доставлена в больницу.

Злоумышленник позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина признался, что ощущал себя в «Голодных играх», поэтому был уверен в необходимости убийства людей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».