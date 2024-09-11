Пьяный мужчина зарезал знакомого в ходе ссоры на северо-западе Москвы
Двое мужчин выпивали во дворе на северо-западе Москвы, когда между ними произошла ссора. Один из них зарезал второго, сообщает ГСУ СК России по г. Москве.
По данным следствия, преступление произошло 11 сентября. Двое мужчин выпивали во дворе жилого дома, расположенного на улице Планерная в Москве.
В какой-то момент между ними произошла ссора. Один из ее участников нанес своему знакомому не менее двух ножевых ранений. Потерпевшего госпитализировали, но он скончался в больнице от полученных повреждений.
В убийстве подозревается 35-летний местный житель. Следствие возбудило в отношении него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Следователи и криминалисты осматривают место преступления. Подозреваемого доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.
Ранее несовершеннолетняя жительница Нижегородской области нанесла несколько ударов ножом знакомой. Ее задержали по подозрению в покушении на убийство.