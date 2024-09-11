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Пьяный мужчина зарезал знакомого в ходе ссоры на северо-западе Москвы

Двое мужчин выпивали во дворе на северо-западе Москвы, когда между ними произошла ссора. Один из них зарезал второго, сообщает ГСУ СК России по г. Москве .

По данным следствия, преступление произошло 11 сентября. Двое мужчин выпивали во дворе жилого дома, расположенного на улице Планерная в Москве.

В какой-то момент между ними произошла ссора. Один из ее участников нанес своему знакомому не менее двух ножевых ранений. Потерпевшего госпитализировали, но он скончался в больнице от полученных повреждений.

В убийстве подозревается 35-летний местный житель. Следствие возбудило в отношении него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Следователи и криминалисты осматривают место преступления. Подозреваемого доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Ранее несовершеннолетняя жительница Нижегородской области нанесла несколько ударов ножом знакомой. Ее задержали по подозрению в покушении на убийство.